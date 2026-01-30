Solofra contrasto all' inquinamento del fiume Sarno | sequestrata un' azienda

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno sequestrato un’azienda a Solofra. Durante i controlli contro l’inquinamento del fiume Sarno, hanno scoperto che l’attività dell’impresa contribuiva a sporcare le acque. Ora l’azienda rischia sanzioni e chiusure. La lotta all’inquinamento continua senza sosta.

Nello specifico, i militari appuravano che la citata azienda deteneva in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui fusti contenenti olii esausti, materiale ferroso e bombolette di gas. Si rinveniva inoltre, nel retro del capannone un impianto di lavaggio per attrezzature con utilizzo di acque non conforme alla normativa. Infine, si accertava, che in un locale interno si svolgeva un'attività di verniciatura dei macchinari in assenza di autorizzazione. I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell'ambiente al fine di contrastare il fenomeno dell'inquinamento del fiume Sarno.

