Inquinamento Fiume Sarno violazione dei sigilli | denunciato imprenditore

Durante un servizio di controllo finalizzato a contrastare l’inquinamento nel fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino e i colleghi dell’Arma territoriale hanno deferito in stato di libertà un imprenditore per aver violato i sigilli messi a tutela dell’area. L’operazione si inserisce in un’attività più ampia di verifica e tutela ambientale, condotta in collaborazione tra le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie.

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del bacino del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, in ottemperanza al protocollo d’intesa tra le Procure, deferivano in stato di libertà.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Montoro, inquinamento del fiume Sarno: imprenditore denunciato dai CarabinieriScarico illecito di acque reflue e abusivismo edilizio lungo il torrente Solofrana I controlli contro l’inquinamento del bacino del Sarno Nell’ambito... Inquinamento Fiume Sarno: i Carabinieri denunciano un imprenditoreL'uomo scaricava le acque reflue industriali sul fondo agricolo adiacente il torrente Solofrana e aveva installato abusivamente un tubo che... Una raccolta di contenuti Solofra (AV): Inquinamento Fiume SarnoNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del bacino del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territ ... irpinia24.it Torre Annunziata - Inquinamento fiume Sarno, altro cantiere nautico posto sotto sequestroRiscontrati i reati di scarico abusivo di reflui industriali, assenza di autorizzazione - emissioni in atmosfera e gestione di rifiuti non autorizzata. stabiachannel.it