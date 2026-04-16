Sollevamento pesi da Pizzolato a Tarquini | tante assenze per l’Italia agli Europei 2026
Tra pochi giorni si apriranno i Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, che si svolgeranno a Batumi dal 19 al 26 aprile. Molti atleti italiani non prenderanno parte alla competizione, tra cui alcuni dei nomi più noti nel settore. L’evento rappresenta il primo grande appuntamento della stagione internazionale ed attirerà atleti da diversi paesi europei. La manifestazione si svolgerà nel capoluogo georgiano, con diverse categorie di peso in programma.
Si avvicina il momento dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione internazionale che si terrà a Batumi da domenica 19 a domenica 26 aprile. L’imminente rassegna continentale rappresenta una tappa di passaggio per tanti atleti in vista dell’apertura del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. A partire dal 1° agosto entrerà infatti nel vivo il percorso di avvicinamento verso la prossima edizione dei Giochi anche con l’introduzione delle nuove categorie di peso, che dunque non vedremo in occasione dei Campionati d’Europa in Georgia. Si tratta dunque di un appuntamento intermedio e non fondamentale soprattutto per i big, che mettono già nel mirino i Mondiali previsti a Ningbo tra fine ottobre e inizio novembre.🔗 Leggi su Oasport.it
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