Un soldato israeliano ha colpito con una mazza la testa di una statua di Gesù crocifisso, che era caduta da una croce, in Libano. L'immagine, diffusa sui social media, è stata confermata come autentica dall'esercito israeliano. La scena ha suscitato reazioni sui social, mentre le autorità hanno annunciato che prenderanno provvedimenti. La vicenda ha attirato l'attenzione su un episodio che coinvolge un simbolo religioso e un militare in una zona di tensione.

Un soldato israeliano usa una mazza per colpire la testa di una statua di Gesù crocifisso caduta da una croce: l'immagine circola sui social media, e oggi l' esercito israeliano ha fatto sapere che è autentica. I media arabi hanno riferito che la statua si trovava nel villaggio cristiano di Debl, nel sud del Libano, vicino al confine con Israele. Il comune di Debl ha confermato all'Afp che la statua si trovava nel villaggio, ma non ha potuto confermare se fosse stata danneggiata. L'esercito israeliano ha affermato di considerare l'incidente con "grande severità", aggiungendo che "la condotta del soldato è totalmente incoerente con i valori che ci si aspetta dalle sue truppe", in un post sul suo account ufficiale X.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Soldato Idf distrugge statua Gesù in Libano, 'prenderemo provvedimenti'

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