Iran un missile israeliano distrugge la sede di un' emittente televisiva a Teheran

Un missile israeliano ha colpito la sede di un’emittente televisiva a Teheran, provocando ingenti danni e interrompendo le trasmissioni in diretta. La stazione, secondo quanto dichiarato, si trova nella capitale iraniana e l’attacco ha causato danni significativi alla struttura. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali vittime o altri effetti dell’attacco.

Al Araby Television Network ha dichiarato che un missile israeliano ha colpito la sua sede nella capitale iraniana Teheran, costringendo l’emittente a interrompere la trasmissione in diretta e causando “ingenti danni“. In un video pubblicato sugli account social del canale, uno dei suoi giornalisti ha mostrato i danni all’ufficio: attrezzature, mobili e detriti sparsi sul pavimento. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, un missile israeliano distrugge la sede di un'emittente televisiva a Teheran Articoli correlati Iran, attacco israeliano a un checkpoint di TeheranL’esercito israeliano ha lanciato un raid a un checkpoint di Teheran, mentre proseguono gli attacchi congiunti con gli Stati Uniti in tutto l’Iran. Iran, missile di Teheran sorvola la Cisgiordania e sgancia bombe a grappoloUn video girato in Cisgiordania sembra mostrare missili balistici iraniani sorvolare il cielo e sganciare bombe più piccole, che si trovano... Guerra in Iran, sesto giorno di bombe: oltre mille e duecento morti a Teheran Altri aggiornamenti su Iran un missile israeliano distrugge la... Temi più discussi: Missili iraniani su Israele, colpite Dimona e Arad: decine di feriti; L'Iran avverte il mondo, missili sulla base nell'Oceano Indiano. Raid a Dimona e Arad, in Israele; Iran, missili verso Diego Garcia. Idf: Possono colpire Roma. Decine di feriti nel sud di Israele; Guerra Iran, ECCO lo scudo di difesa di Israele. DATI E INFOGRAFICA. Mentre il Pil del mondo soffre. Attacco a una base Usa in Arabia Saudita: dozzine di soldati feriti. Gli Houthi lanciano due missili contro IsraeleIl conflitto rischia di estendersi anche al Mar Rosso con il gruppo yemenita che minaccia di chiudere anche lo Stretto di Bab el Mandeb. Lunedì a Islamabad incontro tra Arabia Saudita, Egitto, Turchia ... editorialedomani.it Teheran colpisce base in Arabia saudita e danneggia aereo sentinella Usa. Houthi lanciano missile dallo Yemen su Israele. Wsj: 17mila soldati Usa pronti per l'IranPer la prima volta in un mese di guerra è stato lanciato un missile dallo Yemen su Israele. Nuovo attacco alla centrale nucleare iraniana di Bushehr. Dodici soldati americani feriti, due dei quali in ... ilgiornale.it “In Pakistan, a Islamabad, sono in corso negoziati sulla guerra di Israele e Usa contro l'Iran. I vertici pakistani sono in stretto contatto con quelli iraniani. Ci sono forti segnali che Teheran possa accettare la loro mediazione, il che ha diversi vantaggi.” In esclusiv - facebook.com facebook La guerra in Iran stringe il cappio sull’elio e rischia di fermare il mercato dei semiconduttori. L'analisi di Gianclaudio Torlizzi tratta dal suo profilo X. x.com