Questa signora respira male così Luca Spada depistava i colleghi mentre online cercava | Sognare omicidio significato e numeri

Durante un interrogatorio, un uomo ha dichiarato che una donna aveva difficoltà a respirare, mentre in un'altra occasione cercava online il significato e i numeri associati al sogno di omicidio. Le indagini hanno portato alla luce conversazioni in cui l'uomo utilizzava frasi apparentemente premurose per depistare i colleghi, cercando informazioni su sogni e simboli. Le autorità stanno analizzando i dettagli emersi per comprendere meglio il contesto delle comunicazioni.

«Guardi che questa signora respira male». Iniziava così, con una frase apparentemente premurosa rivolta a un’infermiera, il piano di depistaggio di Luca Spada, l’autista soccorritore di 27 anni arrestato a Forlì accusato di omicidio volontario premeditato per aver ucciso sei anziani durante i trasporti in ambulanza. Ma in quel caso, quello di Deanna Mambelli, la vittima era ancora lucida e fece in tempo a smentirlo: «Adesso respiro magari bene». Un botta e risposta che oggi, agli atti dell’inchiesta, rivela la strategia del giovane per preparare il terreno ai decessi. Così come le ricerche online fatte dall’autista d’ambulanza tradiscono un piano criminoso: «Ho sognato uno ucciso cosa significa», scriveva su Google nei giorni della morte di Mambelli.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Morti in ambulanza, le ricerche online di Spada: ‘Sognare un omicidio’Emergono nuovi elementi raccolti dagli inquirenti nel corso dell’indagine sulle morti sospette degli anziani. Leggi anche: L’estrema difesa di Luca Spada: "Mai lavorato per l’agenzia funebre. I colleghi? Siamo una famiglia" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: I depistaggi dell’autista di ambulanze. Diceva: Questa signora respira male; Questa signora respira male, così Luca Spada depistava i colleghi mentre online cercava: Sognare omicidio, significato e numeri; Il figlio di una delle presunte vittime (68 anni): Giocava a carte ed era stabile, poi la morte. Mi puzzò subito; Ogni tanto qualcuno deve morire, Signora, perché respira male?: tutte le frasi che incastrano Spada secondo l'accusa. «Questa signora respira male», così Luca Spada depistava i colleghi mentre online cercava: «Sognare omicidio, significato e numeri»Dalle scuse per restare solo con i pazienti alle ricerche su Google su come interpretare i sogni di morte. Così Luca Spada avrebbe ucciso sei anziani iniettando aria nelle vene, studiando sul web i gr ... msn.com I depistaggi dell’autista di ambulanze. Diceva: Questa signora respira maleTutte le accuse a Spada arrestato a Forlì per la morte di sei pazienti durante i trasporti. Le ricerche online: Sognare di uccidere ... bologna.repubblica.it Dalle scuse per non guidare e poter stare dietro, solo coi pazienti, al timore di una telecamera a bordo. Di cui poi in effetti si accorgerà: tutti i sospetti dei pm su Luca Spada, in carcere per le morti sospette di anziani sulle ambulanze a Forlì. facebook Forlì, morti in ambulanza. Le ricerche online di Luca Spada sul caso Amato: “Sognare di uccidere” x.com