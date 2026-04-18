Nell’ambito delle indagini sulle morti sospette di alcuni anziani, sono stati raccolti nuovi elementi dai funzionari incaricati. Durante le ricerche, tra i vari approfondimenti online, sono state individuate ricerche relative a sogni di omicidi e alla morte in ambulanza. Le autorità continuano a analizzare i dati e le testimonianze per chiarire le circostanze di questi decessi.

Emergono nuovi elementi raccolti dagli inquirenti nel corso dell’indagine sulle morti sospette degli anziani. Luca Spada avrebbe fatto ricerche sia su sogni legati all’omicidio sia sul caso Amato Nei giorni scorsi,Luca Spada, l’uomo accusato dell’omicidio di Deanna Mambelli e indagato per altre cinque casi,si è dichiarato innocente davanti al gip. Ma, nuovi elementi delleindagini sul caso dei cosiddetti “morti in ambulanza”stanno emergendo. Si tratta di dettagli che striderebbero con le quattro ore di interrogatorio dell’indagato. I suoi legali, infatti, hanno dichiarato che “ha risposto a tutte le domande punto per punto”. I nuovi dati raccolti dagli agenti sarebberole ricerche online che Spada avrebbe fatto nei giorni prima del presunto omicidio dell’85enne.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morti in ambulanza, le ricerche online di Spada: ‘Sognare un omicidio’

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