Spagna l’annuncio del premier Sanchez | Vieteremo i social network ai minori di 16 anni

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato che il governo proporrà una legge per vietare l’uso dei social network ai minori di 16 anni. La proposta arriva in un momento di crescente preoccupazione per gli effetti dei social sulla salute dei giovani. Il governo punta a tutelare i minori, limitando il loro accesso alle piattaforme digitali e riducendo i rischi legati all’uso eccessivo. La misura suscita già reazioni contrastanti tra esperti, genitori e aziende del settore.

Il rapporto tra minori e social network è diventato uno dei terreni più delicati del dibattito politico internazionale. L’espansione delle piattaforme digitali, la loro capacità di influenzare comportamenti, linguaggi e opinioni, e il ruolo sempre più centrale degli algoritmi nella diffusione dei contenuti hanno imposto ai governi una riflessione urgente su limiti, responsabilità e tutele. In questo scenario, la protezione dei più giovani è diventata una priorità dichiarata, soprattutto di fronte a fenomeni come odio online, polarizzazione e abuso dei dati personali. Negli ultimi anni, la richiesta di regole più stringenti si è affermata anche come risposta a un vuoto normativo percepito da ampi settori dell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

