Sicurezza sulle piste dell’Etna | continuano i controlli della polizia 5 salvataggi negli ultimi giorni

La polizia ha intensificato i controlli sulle piste dell’Etna, con pattugliamenti quotidiani anche durante la primavera. Negli ultimi giorni sono stati effettuati cinque interventi di salvataggio di sciatori in difficoltà. Le operazioni mirano a monitorare la situazione e ad assicurare la sicurezza di chi si dedica agli sport sulla neve in questa zona, dove l’attività delle forze dell’ordine è costante.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Pattugliamenti attivi anche in primavera. Prosegue senza sosta l’attività delle “volanti delle nevi” della polizia sulle piste dell’Etna, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli sciatori. Nonostante l’arrivo della primavera, le temperature ancora basse continuano ad attirare numerosi appassionati negli impianti di Piano Provenzana. Interventi di soccorso negli ultimi giorni. Negli ultimi giorni, il nucleo sciatori della questura di Catania è intervenuto per prestare aiuto a 5 persone rimaste coinvolte in incidenti di lieve entità. Nella maggior parte dei casi si è trattato di cadute accidentali, spesso causate da una preparazione tecnica non adeguata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicurezza sulle piste dell’Etna: continuano i controlli della polizia, 5 salvataggi negli ultimi giorni Articoli correlati Controlli e interventi della polizia sulle piste da sci del Vco: multate 9 personeProseguono i controlli e gli interventi di soccorso della polizia sulle piste da sci di Domobianca e San Domenico. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sicurezza sulle piste dell'Etna... Temi più discussi: Valtellina, giornata difficile sulle piste da sci: diversi infortuni; Intervento salvavita del Servizio sicurezza e soccorso in montagna della Polizia di Stato, nel comprensorio sciistico della Val Senales (BZ) - Questura di Bolzano | Polizia di Stato; Clearance sci polizia di montagna Sale Prato Nevoso Commissario di Savona salva otto bambini sulle piste da sci; Per 3 volte sulle piste da sci in elicottero, via per sempre la licenza di volo all'imprenditore Oliva. Il Tar: A rischio l'incolumità delle persone. Polizia di Stato: bilancio delle attività di soccorso e controllo sulle piste dell’EtnaSicurezza sulle piste dell’Etna: il bilancio dei soccorsi della Polizia di Stato a Piano Provenzana. Interventi tempestivi per 23 persone coinvolte in incidenti sciistici; i poliziotti vigilano sul ri ... cataniaoggi.it Etna, Polizia in prima linea per la sicurezza sulle piste: 23 soccorsi in pochi giorniSull’Etna la Polizia di Stato ha effettuato 23 interventi di soccorso sulle piste di Piano Provenzana. Le volanti della neve garantiscono sicurezza e controlli. corrieretneo.it sicurezza urbana, currò (asgrI fvg): “no al fai da te, il controllo del territorio spetta ai professionisti” Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook 5 parole chiave per vincere le elezioni nel 2027: sicurezza, tasse, imprese, pubblica amministrazione e sanità. @radioleopoldait x.com