Seduta sulla ringhiera del balcone con una gamba nel vuoto | paura in pieno centro

Nel pomeriggio di martedì 3 marzo, nel centro di San Daniele del Friuli, una donna è stata vista seduta sulla ringhiera di un balcone con una gamba nel vuoto. La presenza della donna nella posizione precaria ha suscitato preoccupazioni tra i passanti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La scena si è svolta in un’area molto frequentata della città.

Una segnalazione al 112 ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri a San Daniele del Friuli. La donna, una 48enne del posto, è stata poi affidata ai sanitari del 118 e accompagnata in ospedale per ricevere assistenza Seduta sulla ringhiera del balcone, con una gamba nel vuoto. Una scena che ha fatto temere il peggio e che, nel pomeriggio di martedì 3 marzo, ha fatto scattare l’allarme nel centro di San Daniele del Friuli. Alla centrale operativa dei carabinieri di Udine è arrivata una telefonata al 112: qualcuno aveva notato una donna sospesa oltre la ringhiera di un terrazzo al secondo piano di uno stabile del centro cittadino. Una pattuglia della stazione dei carabinieri di San Daniele è intervenuta immediatamente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

