Tiene il figlioletto di due anni a penzoloni fuori dalla ringhiera del balcone per punirlo madre finisce nei guai a Torino

Il 29 settembre 2025, a Torino, gli agenti del commissariato Madonna di Campagna sono intervenuti in un appartamento della zona nord-occidentale dopo una segnalazione di una vicina. La donna pakistana, madre di un bambino di due anni, era stata vista tenere il figlio appeso per i piedi fuori dalla ringhiera del balcone come forma di punizione. La polizia ha preso provvedimenti.

Inizialmente indagata per tentato omicidio, la donna deve rispondere di abuso di mezzi di correzione ed è stata collocata in comunità coi bambini Lo scorso 29 settembre 2025 gli agenti del commissariato Madonna di Campagna della polizia di Stato erano intervenuti in un appartamento della zona nord-occidentale di Torino dove una vicina di casa aveva visto una donna pakistana tenere il figlio di appena due anni appeso per i piedi a testa in giù fuori dalla ringhiera del balcone, al settimo piano di un palazzo, tenendolo per le caviglie e scuotendolo con vigore. Gli agenti, una volta arrivati a casa, l'avevano denunciata e per qualche mese il pm Davide Lucignani della procura cittadina ha accusato la donna, difesa dall'avvocata Stefania Agagliate, di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

A spasso 'fuori orario', incastrato dai carabinieri finisce nei guaiL’uomo è ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, in particolare dell’obbligo di permanere presso...

Rissa shock, l’attore di Mare Fuori finisce nei guai: “Cos’ha fatto, tremendo”Il mondo dello spettacolo è stato scosso da un nuovo episodio di cronaca che vede protagonista uno dei volti più iconici della serialità televisiva...

Tutto quello che riguarda Tiene il figlioletto di due anni a...

Temi più discussi: Sfonda la porta dei genitori a martellate: figlio violento fermato dai carabinieri a Villa Gordiani; Il papà massacra di botte la mamma con un tubo, il figlioletto di 9 anni la salva; Padre agitato irrompe a scuola. Figlioletto e maestre barricati in classe; Dramma per Verreth: è morto il figlioletto di 14 mesi.

Uccise il figlioletto, chiesta la condanna per lo stalking sull’exTre anni di reclusione per aver perseguitato e malmenato l’ex compagno. È la pena che il pubblico ministero Stefano Longhi... Tre anni di reclusione per aver perseguitato e malmenato l’ex compagno. È ... ilrestodelcarlino.it

Il figlioletto ingerì detersivi e farmaci, la madre si lanciò dal balcone: l'ex compagno a giudizio per maltrattamenti e istigazione al suicidioLa sua ex compagna tentò di farla finita lanciandosi dal balcone di casa dopo che il figlio piccolo aveva ingerito detersivi e farmaci. Per quei fatti, risalenti al 18 luglio 2022, è finito a processo ... quotidianodipuglia.it

Giuli ora pensa agli ispettori alla Biennale, Buttafuoco tiene il punto x.com

L’ Assessore alla Mobilità del Comune di Benevento Ambrosone però tiene a precisare che non vi sarà vacatio nella fornitura del servizio alla cittadinanza e afferma che il Comune esigerà da Trotta la gestione del tpl anche se si dovesse sforare la data fatidic - facebook.com facebook