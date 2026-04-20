snodo viario di via fiorentina partita la prima denuncia

È stata presentata la prima denuncia riguardante lo snodo viario di via Fiorentina ad Arezzo. La comunicazione è stata diffusa dal rappresentante dell’associazione AVSArezzo 2020, Roberto Barone, martedì 20 aprile 2026. La segnalazione riguarda possibili irregolarità o problemi nell’area, senza ulteriori dettagli al momento. La denuncia segna l’avvio di un procedimento ufficiale sulla situazione del traffico e delle condizioni della strada.

Arezzo, 20 aprile 2026 – . La nota di Roberto Barone AVSArezzo 2020. «Avevamo già esternato più volte con comunicati e conferenze stampa i nostri dubbi sulla gestione tecnica, amministrativa e contabile del progetto dello snodo viario di Via Fiorentina. Dopo mesi di richieste formali di accesso agli atti, avendone diritto come cittadino in base a specifica legge, ben cinque per distinti documenti presentate a partire dal 25052025, per approfondire le questioni e poter fornire informazioni utili in primis ai residenti e commercianti della zona ai quali non è stato mai fornito alcun.🔗 Leggi su Lanazione.it

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