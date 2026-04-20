Snodo viario di Porta a Mare verso il litorale | partiti i lavori per la rotatoria

Sono iniziati oggi i lavori per la costruzione di una rotatoria tra via Conte Fazio e via II Settembre, all’interno dell’area subito dopo il sottopasso ferroviario di via Conte Fazio. La modifica riguarda l’intersezione tra il nuovo snodo viario di Porta a Mare e il litorale, sostituendo lo spartitraffico presente. La realizzazione di questa rotatoria mira a migliorare la circolazione stradale in quella zona.

Hanno preso il via oggi, lunedì 20 aprile, i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Conte Fazio e via II Settembre, in corrispondenza dell'area posta subito dopo il sottopasso ferroviario di via Conte Fazio, dove attualmente è presente uno spartitraffico. Si tratta di un nodo.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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