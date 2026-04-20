SME AI Accelerator | OpenAI e Confartigianato per le PMI

È stata annunciata la nascita dello SME AI Accelerator, un progetto nazionale sviluppato in collaborazione tra un'azienda di intelligenza artificiale e un'associazione di piccole e medie imprese. La collaborazione mira a sostenere le imprese di piccola e media dimensione attraverso strumenti di intelligenza artificiale. L'iniziativa prevede la realizzazione di programmi di formazione e supporto tecnico dedicati alle aziende coinvolte. La presentazione ufficiale si è tenuta in una conferenza stampa, con la partecipazione dei rappresentanti di entrambe le parti.

(Adnkronos) – Nasce lo SME AI Accelerator, un'iniziativa nazionale derivata da un più ampio programma europeo, progettata per accompagnare le imprese dal piano della sperimentazione isolata a quello di un utilizzo sistemico e responsabile della tecnologia e promossa da OpenAi, Confartigianato e Booking.com. Gran parte del tessuto imprenditoriale italiano è composto prevalentemente da micro e piccole. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate La legge pmi c’è. Ora servono strumenti concreti, dice ConfartigianatoCon il via libera del Parlamento alla prima legge annuale sulle pmi, avvenuta il 4 marzo, si apre una fase nuova per gli artigiani e le piccole... Ddl PMI, CNA e Confartigianato Salerno: “Passo avanti importante, ora attuare subito la riforma dell’artigianato”Tempo di lettura: 2 minuti Soddisfazione ma anche attenzione alla fase attuativa. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Terremoto OpenAI: se ne vanno il capo di Sora e il VP scientifico. SME AI Accelerator: OpenAI e Confartigianato per le PMINasce lo SME AI Accelerator, un'iniziativa nazionale derivata da un più ampio programma europeo, progettata per accompagnare le imprese dal piano della sperimentazione isolata a quello di un utilizzo ... adnkronos.com OpenAI e Confartigianato lanciano SME AI Accelerator per l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle PMIOpenAI, Booking.com e Confartigianato lanciano SME AI Accelerator per aiutare le PMI italiane a integrare l’intelligenza artificiale nei processi aziendali. 01net.it