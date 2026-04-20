Smascherati con un permesso per invalidi ' fai da te' | doppio intervento con denuncia e sanzioni

Una coppia è stata scoperta a utilizzare un permesso di invalidità ottenuto in modo fraudolento, con un doppio intervento da parte delle forze dell'ordine. La polizia locale di Falconara ha smascherato le irregolarità, anche grazie a controlli approfonditi. Sono state contestate sanzioni e avviate procedure legali nei confronti dei responsabili, che avevano tentato di mascherare la veridicità del documento con strumenti apparentemente semplici.

FALCONARA MARITTIMA - Non è basta una stampante a colori, per quanto sofisticata, a trarre in inganno la polizia locale di Falconara. In due distinti interventi condotti nei giorni scorsi gli agenti hanno scoperto e sanzionato l’utilizzo illecito di permessi per sostare negli spazi riservati agli.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Glass hair, fai scintillare i tuoi capelli questo inverno in 5 minuti con la laminazione fai-da-te all’acido glicolicoSe quello che cercate è un prodotto che vi permetta di ottenere una chioma luminosa e dall’effetto glass hair, ecco che la promozione... Studente non ancora 14enne minaccia i compagni con un coltellino “fai da te”L’episodio in una scuola media della periferia ovest: docenti intervengono e chiamano i carabinieri. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Un inverno da 1.900 interventi sulle piste per i carabinieri. Smascherati falsi maestri e diverse le operazioni salvavita: perfetto il coordinamento con gli altri enti; Smascherati dalla polizia i finti addetti comunali; San Luca, truffa on line sulle polizze auto: smascherato falso broker; Noleggio auto e vendita motore, smascherati due raggiri online: tre persone denunciate. Sorbolo Mezzani, svuotano il conto per pagarsi bollette e debiti: smascherati quattro truffatori Frode da oltre 3.500 euro: i soldi della vittima usati per utenze e cartelle esattoriali tramite PagoPa #SorboloMezzani #Truffa #Carabinieri #FrodeInformatica - facebook.com facebook