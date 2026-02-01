Studente non ancora 14enne minaccia i compagni con un coltellino fai da te

Questa mattina in una scuola di Roma si è verificato un episodio inquietante. Un ragazzino di appena 13 anni ha minacciato alcuni compagni con un coltello fatto in casa. La lite, nata per futili motivi, è presto degenerata quando il giovane ha estratto il coltello dall’astuccio, creando paura tra gli altri studenti. La scuola ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine, che hanno fermato il ragazzo e sequestrato l’arma artigianale. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha fatto scattare l’allarme tra gen

L’episodio in una scuola media della periferia ovest: docenti intervengono e chiamano i carabinieri. Cresce l’allarme armi bianche tra i giovanissimi Un litigio tra compagni di scuola che degenera in pochi attimi e un ragazzino che estrae dall'astuccio un coltellino artigianale. È quanto accaduto in una scuola media della periferia ovest della città, dove uno studente non ancora 14enne ha minacciato un gruppetto di coetanei con una lama artigianale realizzata da lui. Dopo l’intervento dei docenti e dei carabinieri, il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di armi. La discussione con alcuni compagni, iniziata con toni accesi, è rapidamente degenerata: il ragazzo ha estratto il coltellino e lo ha puntato verso i compagni mentre ineiva contro di loro e li minacciava.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Studente Minorenne

Se vuoi sfoggiare capelli lucenti e dall’effetto vetro, puoi provarci anche a casa in pochi minuti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Studente Minorenne

Argomenti discussi: Suicidio studente 15enne, provvedimenti per altre due docenti della scuola; Studente sbattuto al muro dal prof: Ti uccido. I genitori del 14enne denunciano il docente; I diari di Paolo Mendico, suicida a 14 anni: le ripetizioni che costavano troppo e le parole della prof. La preside sospesa per tre giorni; Studente suicida a Latina, nel diario del ragazzo solitudine e rabbia.

Studente 14enne suicida a Latina, il fratello: Anch’io sono stato bullizzato nella stessa scuolaSimonetta e Giuseppe Mendico, ospiti a Verissimo, hanno raccontato il dolore immenso per la scomparsa del figlio Paolo, lo studente morto suicida a soli 14 anni a Latina lo scorso settembre. Present ... msn.com

Studente 14enne morto suicida, provvedimenti per altre due insegnanti dopo la sospensione della presideSono scattati nuovi provvedimenti per altre insegnanti nel caso dello studente 14enne morto suicida a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. virgilio.it

Studente sbattuto al muro dal prof: «Ti uccido». I genitori del 14enne denunciano il docente. Inchiesta in Puglia - facebook.com facebook

#Brindisi Studente sbattuto al muro dal prof: «Ti uccido». I genitori del 14enne denunciano il docente x.com