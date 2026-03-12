Harley-Davidson riscopre la sportività grazie al concept Rmcr

Harley-Davidson ha presentato a Milwaukee il nuovo concept Rmcr, una moto che unisce lo stile britannico degli anni Settanta con le prestazioni moderne. La motocicletta monta un motore V-twin Revolution Max da 1250 cc in grado di erogare 150 cavalli, accompagnato da componenti di alta qualità. La presentazione ha sorpreso gli appassionati di due ruote, segnando un ritorno alla sportività per il marchio.

Harley-Davidson ha approfittato dei riflettori del recente Mama Tried Motorcycle Show di Milwaukee, sua città natale, per svelare al mondo un concept destinato a far discutere. Si chiama Rmcr, è un progetto ufficiale del dipartimento design del costruttore americano e rappresenta la sua idea di una moderna cafè racer. Arriverà alla produzione? Difficile dirlo al momento, ma è probabile che i vertici del marchio faranno molta attenzione al genere di accoglienza riservata a questo prototipo prima di dare il via libera. Le prime immagini della moto, pubblicate rapidamente sui canali social di Harley-Davidson, hanno infatti scatenato subito il dibattito tra gli appassionati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

