Smantellato un giro di escort di lusso nei locali di Milano | calciatori di Serie A tra i clienti

Nella movida milanese sono stati sgominati i vertici di un'organizzazione gestiva un giro di escort di lusso. Nei locali più frequentati della città sono stati identificati clienti, tra cui alcuni calciatori di massima serie, ai quali venivano proposti incontri a pagamento con tariffe che arrivavano a diverse migliaia di euro. L’indagine ha portato alla luce questa rete attività di natura illecita.

Scoperto un giro di escort di lusso nei più noti locali della movida milanese. Secondo quanto emerso, tra i clienti ci sarebbero anche giocatori della Serie A ai quali veniva offerto un "servizio dopo partita" da migliaia di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti(Adnkronos) – Smantellato un giro di escort a Milano: quattro arresti e oltre 1,2 milioni di euro sequestrati. Milano, smantellato giro di escort di lusso: tra i clienti anche calciatori di Serie AI finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gruppo che «ha promosso un’attività... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti; Lonato del Garda, tre chili di droga sequestrati e giro di spaccio smantellato: due arrestati; Europol, otto arresti per traffico di migranti dal Vietnam all'Europa; Prostituzione spa a Velletri: smantellato il sistema criminale in Via Salvo d’Acquisto. Smantellato un giro di escort di lusso: i festini a Milano, tra i clienti anche calciatori di serie ALa guardia di finanza ha scoperto un'agenzia di organizzazione di eventi che si occupava di reclutare donne per facoltosi utenti. Il servizio prevedeva anche pacchetti all inclusive con serate in lo ... today.it Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clientiSmantellato un giro di escort a Milano: quattro arresti e oltre 1,2 milioni di euro sequestrati. I finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gru ... adnkronos.com L'ex questore Carmine Damiano ha smantellato bande di predoni che imperversavano negli anni Duemila: «Chi fa questi blitz conosce le abitudini delle vittime. Le prime ore sono decisive per le indagini» - facebook.com facebook Infiltrazioni mafiose negli appalti toscani: smantellato sistema estorsivo legato al clan Moccia x.com