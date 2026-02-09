Sicurezza la Polizia Locale controlla gli alloggi a rischio Smantellati bivacchi e tante auto rimosse

La Polizia Locale ha intensificato i controlli negli alloggi a rischio e ha smantellato diversi bivacchi. Numerose auto sono state rimosse dalle zone più problematiche. Il consigliere comunale Antonio Donato conferma che le forze dell’ordine continueranno a lavorare con impegno, mantenendo alta la presenza sul territorio per garantire sicurezza e rispetto delle regole.

"Voglio ringraziare la comandante Nicoletta Caponi per l’attenzione costante e il lavoro svolto, insieme a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale, di tutte le aree operative, che ogni giorno garantiscono presidio, ascolto e interventi concreti": ha concluso la premessa Donato, che poi è entrato nel merito spiegando che nell’ultimo mese l’area di Fontivegge è stata interessata da una costante attività di controllo degli immobili e di accertamenti anagrafici, uno dei servizi sui quali l’amministrazione comunale sta intensificando le proprie azioni. Un’attività che, come sottolineato dallo stesso Donato, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire legalità, sicurezza e tutela dei residenti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

