Smantellati piazza di spaccio nei boschi di Tarquinia e call center della droga 8 arresti

Nella mattinata di oggi, un'operazione delle forze dell'ordine ha portato allo smantellamento di un’attività di spaccio nei boschi di Tarquinia e di un centro di raccolta della droga. Oltre 100 finanzieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia. Sono stati arrestati otto soggetti coinvolti nelle attività illecite. L’intervento si è concluso con il sequestro di diverse sostanze e attrezzature utilizzate nel traffico.

Oltre 100 finanzieri, coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, si sono mossi fin dalle prime luci dell’alba per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare, a firma del GIP del Tribunale di Civitavecchia, Matteo Ferrante, che ha disposto l’applicazione di nove. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Katana, droga e soldi. Boschi dello spaccio blitz con due arrestiOperazione antidroga nei boschi del Parco Pineta, dove i carabinieri della Compagnia di Saronno, supportati dallo Squadrone eliportato Cacciatori di... Como, smantellata rete di spaccio nei boschi: arrestato custode, resistenza e droga recuperata.Un’operazione della polizia di Stato di Como ha smantellato un’organizzazione di spaccio operante nelle aree boschive di Merone. Temi più discussi: Droga, 13 arresti tra centro e periferie: smantellati hub domestici e spaccio delivery; Narni, lotta allo spaccio: 2 arresti e smantellati bivacchi in aree boschive; Tende e rifiuti abbandonati, nuovi sgomberi sotto i ponti. Smantellati due accampamenti abusivi, l'assessore: Necessario per sicurezza e decoro urbano. Mondragone, smantellata piazza di spaccio di cocaina e crack: 7 misure cautelari e 4 mesi di indaginiScopri tutti i dettagli riguardo Mondragone, smantellata piazza di spaccio di cocaina e crack: 7 misure cautelari e 4 mesi di indagini . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com GdF Viterbo. Smantellata piazza dello spaccio nei boschi di TarquiniaNewTuscia – TARQUINIA – Oltre 100 finanzieri, coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, si sono mossi fin dalle prime luci dell’alba per eseguire un’ordinanza di custodia ... newtuscia.it Più di 700 organizzazioni da tutta Italia hanno aderito alla manifestazione nazionale Together La Cgil dell’Umbria sarà in piazza. Perché quando i diritti vengono smantellati pezzo per pezzo, stare fermi non è neutralità. È complicità. 28 marzo – Roma - facebook.com facebook