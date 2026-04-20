Smantellata la banda dei pezzi rubati | traffico pugliese verso la Grecia

I carabinieri della Compagnia di Modugno hanno arrestato quattro uomini, tra i 29 e i 50 anni, residenti nella provincia di Foggia, nell’ambito di un’operazione contro una banda specializzata nel furto di pezzi di ricambio. Gli individui sono stati posti agli arresti domiciliari. L’indagine ha ricostruito un traffico di merce rubata diretto verso la Grecia, coinvolgendo più soggetti e attività illecite.

Quattro uomini, con età compresa tra i 29 e i 50 anni e tutti residenti nella provincia di Foggia, sono stati condotti in regime di arresto domiciliare a seguito di un’operazione dei carabinieri della Compagnia di Modugno. L’indagine ha smantellato un sistema strutturato di riciclaggio di componenti automobilistiche, nato dalla raccolta di pezzi provenienti da furti commessi in diverse aree della Puglia. Dalla flagranza nel box alla ricostruzione del traffico illegale. Il punto di svolta delle indagini risale al 13 novembre, quando l’intervento dei militari presso un’autorimessa di Modugno ha permesso di sorprendere tre individui colti sul fatto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Smantellata la banda dei pezzi rubati: traffico pugliese verso la Grecia Notizie correlate Banda smantellata: 800mila euro rubati con clonazione SIMLa Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha smantellato una rete criminale internazionale operante nel Molise, con perquisizioni eseguite... Operazione “oro rosso”: smantellata la banda dei furti di rame e metalliI carabinieri della compagnia di Casarano hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di un gruppo criminale specializzato in furti di rame... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Venti colpi in mezzo Piemonte, un bottino da 750 mila euro. Smantellata la banda della marmotta; Smantellata la banda dei furti in abitazione: cinque arresti all'alba; Banda della Magliana, arrestato il boss Raffaele Pernasetti: smantellata la batteria del Trullo; Tgcom24: Operazione congiunta tra Spagna e Italia: smantellata banda dei furti di gioielli Video. Gioielli e fantasmi: smantellata la banda dei trasfertisti romani che saccheggiava la SpagnaOPERAZIONE CONGIUNTA – Una collaborazione senza frontiere tra la Polizia Nazionale spagnola e la Polizia di Stato italiana ha portato all'arresto ... meridiananotizie.it Ladri in casa, smantellata la banda: 13 furti in due mesi tra Friuli e Veneto. In arresto cinque membri di una famiglia sintiUDINE - Cinque persone sono state arrestate all'alba di venerdì 17 aprile nell'Udinese con l'accusa di essere gli autori di 13 furti in abitazione commessi in due mesi ... ilgazzettino.it AZERBAIGIAN: SMANTELLATA CELLULA IRAN CHE PIANIFICAVA ATTENTATO A OLEODOTTO STRATEGICO PER L'ITALIA L’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, che dall’Azerbaigian attraversa la Georgia e la Turchia trasportando petrolio destinato anche all’It - facebook.com facebook Maxi operazione #Europol: smantellata rete globale di attacchi #DDoS #cybersecurity #cybercrime x.com