Banda smantellata | 800mila euro rubati con clonazione SIM

La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha smantellato una rete criminale internazionale nel Molise, con perquisizioni all’alba a Isernia. La banda è accusata di aver rubato circa 800 mila euro attraverso la clonazione di SIM. L’indagine ha portato all’esecuzione di diverse perquisizioni e al sequestro di materiali sospetti. La vicenda riguarda attività illecite che coinvolgono più paesi europei.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha smantellato una rete criminale internazionale operante nel Molise, con perquisizioni eseguite all’alba a Isernia. Due imprenditori casertani sono stati arrestati e rinchiusi in carcere dopo aver svuotato conti correnti per oltre 800mila euro. L’indagine ha coinvolto complessivamente 24 persone, tra cui figure chiave del clan dei Casalesi. Il meccanismo fraudolento si basava su tecniche digitali avanzate come il phishing e la clonazione delle SIM. Circa il 40% dei proventi illeciti è finito direttamente nelle casse dell’organizzazione camorristica. I meccanismi della truffa digitale. Il sistema criminale agiva attraverso due schemi principali, entrambi progettati per aggirare le difese bancarie tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

