Lo smaltimento di sfalci e potature consiste nel rimuovere i residui vegetali provenienti da giardini, parchi e aree verdi. Questo servizio permette di mantenere gli spazi esterni puliti e ordinati, garantendo anche il rispetto delle leggi ambientali vigenti. Le operazioni vengono svolte seguendo procedure specifiche per la gestione corrette dei materiali vegetali, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza delle zone interessate.

Lo smaltimento sfalci e potature è un servizio fondamentale per mantenere giardini, parchi e aree verdi pulite, ordinate e nel pieno rispetto delle normative ambientali. Con l’arrivo della bella stagione, la manutenzione del verde produce una grande quantità di residui vegetali che devono essere gestiti correttamente per evitare problemi igienici e ambientali. Cos’è lo smaltimento sfalci e potature. Quando si parla di smaltimento sfalci e potature, ci si riferisce alla raccolta, al trasporto e al trattamento di tutti i residui derivanti dalla manutenzione del verde, come erba tagliata, rami, foglie e scarti vegetali. Questi materiali, se non smaltiti correttamente, possono accumularsi e diventare fonte di cattivi odori, proliferazione di insetti e rischio di incendi.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Fiumicino: botta e risposta sulle modalità di smaltimento di sfalci e potature

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