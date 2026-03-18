Sfalci e potature | attivi i servizi per il conferimento del verde domestico

Sono ufficialmente attivi i servizi di conferimento per sfalci e potature destinati al verde domestico. Le modalità di consegna sono state comunicate alle famiglie e alle aziende che desiderano smaltire in modo corretto i rifiuti verdi. Le raccolte sono programmate e si svolgeranno nelle prossime settimane, garantendo un servizio dedicato a chi ha bisogno di smaltire i residui di potature e sfalci.

Arezzo, 18 marzo 2026 – . Il Comune di Sansepolcro ricorda ai cittadini le modalità attualmente in vigore per il conferimento e la gestione di sfalci e potature provenienti dal verde privato, nell’ambito del sistema di raccolta rifiuti attivo sul territorio. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, sia residenti nelle aree servite dal Porta a Porta sia a quelli che si trovano al di fuori di tale perimetro, con diverse modalità operative. Per il conferimento del verde domestico resta possibile: • utilizzare il cassonetto dell’organico esclusivamente per piccoli... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfalci e potature: attivi i servizi per il conferimento del verde domestico Articoli correlati Sansepolcro, parte la raccolta sfalci e piccole potatureArezzo, 5 marzo 2026 – Raccolta sfalci e piccole potature all'interno del perimetro del Porta a Port a: al via il servizio domiciliare su richiesta. Raccolta sfalci e piccole potature all'interno del perimetro del porta a porta:Il Comune di Sansepolcro informa che, successivamente all'avvio del servizio porta a porta sulla zona collina del 2 febbraio 2026 è in vista l'avvio... Tutti gli aggiornamenti su Sfalci e potature attivi i servizi per... Argomenti discussi: La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 7 e domenica 8 marzo. Raccolta ‘on demand’ per sfalci e potatureSfalci e potature, a Poggio a Caiano arriva la raccolta porta a porta in modalità ‘on demand’. Questo tipo di... Sfalci e potature, a Poggio a Caiano arriva la raccolta porta a porta in modalità ... lanazione.it Potature e sfalci, come e quando farli senza nuocere agli animali selvaticiPotature e sfalci durante la primavera e l’estate possono essere eventi tragici per gli uccelli e per i piccoli mammiferi. In questo periodo la fauna è in piena stagione riproduttiva e motoseghe, ... laprovinciapavese.gelocal.it