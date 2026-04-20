Slovenia ancora un terzo posto per Guerrini e Prusa

In una gara ricca di sorprese e anomalie nel cronometraggio, i piloti Guerrini e Prusak si sono classificati nuovamente terzi in Slovenia. La competizione si è svolta il 20 aprile 2026 ad Arezzo e ha visto il team sammarinese raggiungere il podio, confermando la loro presenza tra i primi classificati. La gara ha avuto svolte imprevedibili che hanno interessato il risultato finale.

Arezzo, 20 aprile 2026 – k. Il team sammarinese a podio in una gara ricca di sorprese e con anomalie nel cronometraggio. Ancora una volta la gara slovena regala grandi emozioni, seppure non sempre in senso positivo. Un bellissimo percorso con prove in montagna su strade immerse in incantevoli paesaggi, ma con un cronometraggio spesso non in linea con il lavoro dei team in gara. Solitamente i migliori a fine rally totalizzano una media tra i 2 e i 3 decimi di secondo per ogni controllo segreto, mentre il dato di 7 o 8 di questa volta indica che qualcosa di strano è accaduto o che tutti gli equipaggi hanno sbagliato più volte sempre negli stessi punti del percorso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Slovenia, ancora un terzo posto per Guerrini e Prusa Notizie correlate Quarto posto per Guerrini e Prušak nella tappa di rally in Repubblica CecaLa vittoria nell'efficienza energetica e i punti raccolti nella classifica combinata consentono alla coppia della Gass Racing di consolidare il 3°... Leggi anche: Guerrini e Prusak ancora a podio nel Portugal Ecorally Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Slovenia, ancora un terzo posto per Guerrini e Prusa; Ecorally, Guerrini terzo anche in Slovenia; No a leggi per i ricchi; La sinistra slovena è contenta della vittoria di Magyar, Janša è contrariato. Slovenia, ancora un terzo posto per Guerrini e PrusaArezzo, 20 aprile 2026 – Slovenia, ancora un terzo posto per Guerrini e Prusak. Il team sammarinese a podio in una gara ricca di sorprese e con anomalie nel cronometraggio. Ancora una volta la gara ... lanazione.it Parenzana: la ciclovia dimenticata tra Italia, Slovenia e Croazia C’è un percorso cicloturistico che attraversa confini, epoche e paesaggi senza mai perdere il suo fascino discreto. La Parenzana, antica linea ferroviaria trasformata in pista ciclabile, è uno degli iti - facebook.com facebook