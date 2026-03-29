Quarto posto per Guerrini e Prušak nella tappa di rally in Repubblica Ceca

Guido Guerrini e Artur Prušak hanno concluso al quarto posto nella decima partecipazione al Czech New Energies Rally di Ceský Krumlov in Repubblica Ceca. La gara si è svolta con un ritmo intenso e impegnativo, senza che i due piloti si siano mai avvicinati alla posizione di testa nella classifica di regolarità.

La vittoria nell'efficienza energetica e i punti raccolti nella classifica combinata consentono alla coppia della Gass Racing di consolidare il 3° posto in classifica mondiale La decima partecipazione al Czech New Energies Rally di Ceský Krumlov si è fermata ai piedi del podio dopo una gara avvincente e faticosa che non ha mai visto Guido Guerrini e Artur Prusak lottare per il primato nella regolarità. Diversa la classifica dell'efficienza energetica, dove la Kia E-Niro targata San Marino ha messo dietro tutti, comprese le favoritissime Hyundai Inster dominatrici delle prime due gare iridate. La vittoria generale è andata ai padroni di casa Ždárský-Nábelek al quinto trionfo nelle ultime sei partecipazioni alla gara ceca. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Quarto posto per Guerrini e Prušak nella tappa di rally in Repubblica Ceca Articoli correlati Leggi anche: Guerrini e Prusak al Portugal Eco Rally Podio prezioso per Guerrini e Prusak nella Comunitat ValencianaArezzo, 1 marzo 2026 – Podio prezioso per Guerrini e Prusak nella Comunitat Valenciana.