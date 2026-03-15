Guerrini e Prusak sono tornati sul podio nel Portugal Ecorally, ottenendo ancora una volta il terzo posto. La gara disputata a Oeiras ha riproposto lo stesso risultato della competizione di due settimane prima, con il team sammarinese che si è piazzato dietro ai team spagnolo e ceco. La prova si è svolta come la precedente, confermando la posizione finale dei due piloti.

Arezzo, 15 marzo 2026 – . Si ripete lo stesso copione di due settimane fa con il team sammarinese terzo dietro a spagnoli e cechi La gara di Oeiras è stata la fotocopia, come risultati, di quella valenciana. Due settimane e mille chilometri di distanza vedono ripetersi lo stesso podio con classifiche davvero simili in regolarità, consumi e combinata. Con Guerrini ancora in condizioni non ottimali, riuscire ad andare a podio anche in questa occasione significa, per Gass Racing e Sportmotors Management, rimanere in corsa per la FIA Ecorally Cup e per l'Iberian Eco Rally Challenge. In Portogallo hanno vinto ancora Pérez Aicart ed Herrera che, grazie all'efficienza energetica, hanno superato i cechi Ž?árský-Náb?lek che avevano vinto la regolarità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guerrini e Prusak ancora a podio nel Portugal Ecorally

Articoli correlati

Leggi anche: Guerrini e Prusak al Portugal Eco Rally

Podio prezioso per Guerrini e Prusak nella Comunitat ValencianaArezzo, 1 marzo 2026 – Podio prezioso per Guerrini e Prusak nella Comunitat Valenciana.

Una selezione di notizie su Portugal Ecorally

Discussioni sull' argomento Ecorally Cup, Guerrini ancora protagonista. Terzo posto nell’appuntamento in Spagna; Guerrini e Prusak al Portugal Eco Rally.

Guerrini e Prusak al Portugal Eco RallyArezzo, 12 marzo 2026 – Guerrini e Prusak al Portugal Eco Rally. Tutti i top team saranno al via della seconda prova iridata. Percorso cambiato a causa dell'alluvione che ha colpito il Portogallo. Tra ... lanazione.it

Ecorally Cup, Guerrini ancora protagonista. Terzo posto nell’appuntamento in SpagnaÈ cominciata con un onorevole terzo posto assoluto la stagione 2026 per Guido Guerrini di Sansepolcro con licenza agonistica ... msn.com

17/26 aprile 2026 LANDSCAPES of PORTUGAL Un viaggio in Gravel - bikepacking incredibile. Scarica la brochure qui: https://escoafareungiro.it/viaggi-in-bicicletta-bikepacking/landscapes-of-portugal/ facebook