‘Sisyphus - flesh and earth’ spettacolo di Fanis Katechos sospeso tra mito e contemporaneità

Venerdì 24 alle 20.30, al Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro, va in scena lo spettacolo “Sisyphus - flesh and earth” della compagnia greca Fabrica Athens andrà in scena. L’allestimento si ispira al mito di Sisifo, con un’interpretazione che combina elementi contemporanei e riferimenti classici. La rappresentazione si svolge in un teatro situato nel comune di Pontelagoscuro.

Venerdì 24 (ore 20.30) la compagnia greca Fabrica Athens andrà in scena al Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro con ‘Sisyphus - flesh and earth’. Uno spettacolo sospeso tra mito e contemporaneità, un flusso scenico che invita a confrontarsi con il proprio peso interiore.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

Locale, Firenze tra storia e contemporaneitàPalazzo Concini ha una storia straordinaria in una città che di storia ne ha a secchiate, Firenze.

Leggi anche: Valentino: un défilé tra barocco, tradizione e contemporaneità