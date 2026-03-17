Locale Firenze tra storia e contemporaneità

Palazzo Concini si trova nel cuore di Firenze, una città ricca di capolavori e monumenti storici. L'edificio ha attraversato diversi periodi, mantenendo intatto il suo fascino tra elementi architettonici antichi e aggiunte moderne. Attualmente, il palazzo ospita attività commerciali e spazi dedicati alla cultura, rappresentando un punto di incontro tra passato e presente nel centro della città.

Palazzo Concini ha una storia straordinaria in una città che di storia ne ha a secchiate, Firenze. In esso convivono il Duecento e il Cinquecento, che dialogano attraverso i differenti livelli dell’edificio, e deve il suo nome a Bartolomeo Concini, che nel XVI secolo fu plenipotenziario e giureconsulto di Cosimo I de’ Medici, una sorta di premier. Nelle sale al piano terra si rivive il fasto di quell’epoca, mentre nei piani sotterranei si trovano gli affascinanti ambienti originari del Duecento (anzi, del Dugento.), che nell’epoca medicea furono trasformati negli ambienti per la servitù, le cucine e la lavanderia. Ambienti ancora visitabili e che ospitano uno dei locali più interessanti della scena gastronomica contemporanea di Firenze, Locale, appunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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