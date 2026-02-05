Aggressioni verbali e violenza fisica | sindacati e lavoratori del ' Galilei' proclamano lo stato di agitazione

Sindacati e lavoratori del liceo Galilei hanno deciso di scioperare e di mettere in agitazione i loro servizi. La decisione arriva dopo un episodio grave avvenuto a Capodanno, quando una lavoratrice è stata aggredita verbalmente e fisicamente durante le operazioni di imbarco su un volo diretto a Palermo. La vittima è stata presa di mira da qualcuno che ha perso la pazienza e ha reagito con violenza. La situazione ha acceso i nervi tra il personale, che ora chiede più sicurezza sul posto di lavoro.

“A capodanno si è verificata una grave aggressione ai danni di una lavoratrice addetta alle operazioni di imbarco su un volo diretto a Palermo. Nei giorni successivi si sono registrati ulteriori episodi di aggressioni fisiche e verbali nei confronti del personale aeroportuale, che si aggiungono ai numerosi casi già avvenuti nei mesi precedenti e confermano l’esistenza di un fenomeno in crescita e tuttora sottovalutato”. E' l'incipit con cui i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uitrasporti, Ugl Ta e Usb Pisa illustrano la situazione che stanno vivendo i lavoratori dell'aeroporto ‘Galilei’.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Galilei Lavoratori I sindacati hanno dichiarato lo stato d'agitazione dei lavoratori dell'Asl Roma 4 I sindacati hanno annunciato lo stato di agitazione dei lavoratori dell’Asl Roma 4, manifestando il loro disappunto con una procedura di mobilitazione. Lavoratori del Comune in stato di agitazione, i sindacati chiedono un tavolo di confronto I lavoratori del Comune di Ferrara sono ancora in stato di agitazione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Galilei Lavoratori Argomenti discussi: Violenza contro i medici veterinari: conoscere il fenomeno per fermarlo; Violenza contro i sanitari, Amato: Dobbiamo dare un volto a un fenomeno sommerso; Maltrattata e abusata dall'ex compagno per due anni: arrestato l'aguzzino; Napoli, arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale: scatta la custodia cautelare in carcere. Belvedere Spinello, minacce e violenze contro la madre: arrestato un 57ennePer anni avrebbe trasformato la vita della madre in un incubo fatto di intimidazioni, aggressioni verbali e continue minacce. Un’escalation culminata in ... wesud.it Latina, minacce e aggressioni verso la madre, ragazzo di 19 anni allontanato da casaLATINA – Un’escalation di violenza in casa, con frequenti aggressioni verbali, insulti, minacce gravi, atteggiamenti di prevaricazione e continue pressioni psicologiche, ed esplosioni di rabbia con d ... radioluna.it LECCE – L’avrebbe ridotta in uno stato di sudditanza psicologica con umiliazioni quotidiane, spiandola ossessivamente al punto da sedarla per verificare il contenuto del suo cellulare. Ma non solo. Le aggressioni, verbali e fisiche, sarebbero avvenute anche facebook Nuovi video del manifestante ucciso a Minneapolis mostrano aggressioni fisiche e verbali alla polizia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.