Sir Perugia affronta Ravenna per la finale

Oggi a Bologna si gioca la semifinale di Coppa Italia tra Sir Perugia e Ravenna. La partita inizia alle 18 ed è visibile in diretta su Rai Sport. Perugia affronta una delle rivali più ostiche del momento e si aspetta una sfida intensa.

Si gioca oggi a Bologna alle ore 18 (in diretta su Rai Sport) la semifinale della Coppa Italia con la Sir Susa Scai Perugia che affronta la rivale più difficile del momento. Gli ultimi precedenti sono stati negativi contro la Rana Verona ma il sestetto del presidente Sirci vuole vendicarli. L'abbinamento della semifinale è frutto della classifica alla fine del girone di andata, quando i veneti erano secondi e i bianconeri terzi. Oggi, invece, gli umbri sono primi con cinque punti di vantaggio sugli scaligeri che sono secondi. Tutto lascia presupporre che possa essere una finale anticipata, ma questo si vedrà poi domenica sera.

