Jannik Sinner ha raggiunto la posizione di vertice nel ranking del tennis mondiale, rafforzando la sua presenza tra i primi. Nel frattempo, Carlos Alcaraz ha subito uno stop improvviso a causa di un problema al polso, che ha influenzato le sue performance nelle ultime competizioni. La differenza tra i due atleti si è fatta più evidente nei recenti tornei, segnando un cambio di ritmo nella corsa ai titoli.

Il dominio di Jannik Sinner sul tennis mondiale consolida la sua traiettoria verso un primato duraturo, mentre le sorti di Carlos Alcaraz subiscono una brusca frenata. Lunedì 20 aprile 2026, i nuovi dati del ranking ATP evidenziano un distacco crescente tra il numero uno e il suo inseguitore principale, in un momento in cui le dinamiche fisiche dei giocatori stanno ridisegnando i rapporti di forza sulla terra rossa. L’allungamento del distacco al vertice tra gestione fisica e opportunità strategica. La leadership di Jannik Sinner non conosce sosta: il pusterese inaugura la sua 68ª settimana come primo al mondo con un totale di 13350 punti. La situazione si è evoluta drasticamente a causa del ritiro di Carlos Alcaraz durante il torneo di Barcellona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner vola al vertice: Alcaraz rallenta per il problema al polso

Sinner contro Alcaraz a Montecarlo: la finale per la vetta del tennis mondiale

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