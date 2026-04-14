Carlos Alcaraz ha conquistato la vittoria al suo primo match all’ATP 500 di Barcellona, superando senza problemi il finlandese Otto Virtanen in due set, 6-4 e 6-2. Lo spagnolo, attualmente numero 2 del ranking mondiale e testa di serie numero 1 nel torneo, ha anche affrontato un problema al polso durante il match. Dopo aver perso in finale a Montecarlo contro Jannik Sinner, si è qualificato per gli ottavi di finale.

Buona la prima per Carlos Alcaraz all’Atp 500 di Barcellona. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e numero 1 del seeding, reduce dalla sconfitta in finale a Montecarlo contro Jannik Sinner, si è qualificato per gli ottavi battendo in due set il finlandese Otto Virtanen con il punteggio di 6-4, 6-2. Nel prossimo turno Alcaraz se la vedrà con il ceco Tomas Machac che ha sconfitto l’argentino Sebastian Baez per 2-6, 6-4, 6-1. Non è stato però tutto rose e fiori per Carlos Alcaraz, che ha fatto tremare i suoi tifosi alla fine del primo set: il talento murciano ha infatti chiamato un medical time – out per un problema al polso destro. Una serie di manovre da parte del fisioterapista e un paio di indicazioni per Alcaraz, che si è poi tranquillizzato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alcaraz supera anche un problema al polso: vittoria all’esordio a Barcellona, è agli ottavi

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