Sinner sul tappeto rosso l’arrivo a Madrid
Jannik Sinner è arrivato a Madrid per partecipare ai Laureus Awards, la cerimonia di premiazione si svolge nella capitale spagnola. Il tennista italiano si trova in città in vista del prossimo torneo, un Masters 1000, che disputerà nelle prossime settimane. L’evento si tiene oggi, lunedì 20 aprile, e vede la presenza di numerosi atleti e personalità del mondo dello sport. Sinner è noto per essere in pista con l’obiettivo di ottenere il suo quarto successo consecutivo in questa categoria.
(Adnkronos) – Jannik Sinner è arrivato ai Laureus Awards di Madrid. Oggi, lunedì 20 aprile, il tennista azzurro partecipa alla cerimonia di premiazione nella capitale spagnola, dove giocherà il prossimo torneo, a caccia del quarto trionfo consecutivo in un Masters 1000. Sinner si è presentato elegante con completo nero, fermandosi per qualche foto prima di prendere posto in sala senza rispondere alle domande dei giornalisti. —[email protected] (Web Info) .🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Notizie correlate
Leggi anche: Il video virale del cane sul tappeto rosso del Congresso in Cile: una lezione di convivenza con i “cani comunitari”
Leggi anche: Tennis, Sinner: “Contento del debutto sul rosso, obiettivo Parigi”
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Sinner-Alcaraz, all-in sul rosso di Monte-Carlo; Bulgaria, Radev ha maggioranza assoluta in Parlamento: Vittoria della speranza; Padova, uomo morto in strada per ferite d’arma da taglio.
Sinner-Alcaraz, all-in sul rosso di Monte-CarloGenova – All in sul tappeto rosso. Ma non è quello del casinò di Monte-Carlo, bensì quello in terra battuta del Country Club dove Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocano tutto in una partita: torneo ... ilsecoloxix.it
Video - Elegante e atteso, Djokovic brilla sul tappeto rosso dei premi Laureus a MadridNovak Djokovic ha fatto un'apparizione notevole ai Premi Laureus a Madrid, dove sarà co-presentatore. La cerimonia dei Premi Laureus riunirà diverse stelle del tennis questa sera a Madrid. Tra i nomin ... msn.com
Jannik Sinner al Santiago Bernabéu Vi spieghiamo perché lo stadio del Real Madrid diventa la casa del tennis Filippo Maria Ricci facebook
#Sinner su #Alcaraz e la rivalità tra #Federer- #Nadal: "È durata 15 anni. Carlos è in un momento non bello, spero che a Roma e a Parigi..." x.com