Sinner sul tappeto rosso l’arrivo a Madrid

Jannik Sinner è arrivato a Madrid per partecipare ai Laureus Awards, la cerimonia di premiazione si svolge nella capitale spagnola. Il tennista italiano si trova in città in vista del prossimo torneo, un Masters 1000, che disputerà nelle prossime settimane. L’evento si tiene oggi, lunedì 20 aprile, e vede la presenza di numerosi atleti e personalità del mondo dello sport. Sinner è noto per essere in pista con l’obiettivo di ottenere il suo quarto successo consecutivo in questa categoria.