Tennis Sinner | Contento del debutto sul rosso obiettivo Parigi

Nel mondo del tennis, il giocatore ha commentato positivamente il suo debutto sulla terra battuta, sottolineando che si tratta di una buona prestazione. Ha aggiunto che è necessario modificare lo stile di gioco e adattarsi alle diverse situazioni che si presentano durante le partite. La sua attenzione è rivolta ai prossimi impegni, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per il torneo di Parigi.

Roma, 7 apr. (askanews) – “E’ stata una buona prestazione, bisogna cambiare lo stile di gioco e adattarsi alle circostanze. Non ho avuto molto tempo per adattarmi al campo, mi accontento di fare una partita in più. Non ho molte aspettative, ma sono felice di come ho giocato”. Così Jannik Sinner dopo la vittoria su Humbert che vale il secondo turno al Masters 1000 di Montecarlo. “La cosa più dura è la scivolata – continua – non è facile capire le distanze. I migliori allenamenti sono le partite e sfruttare ogni momento per completare il proprio gioco. Cerco di migliorare la condizione in vista di Parigi, sono contento di come ho avuto questa transizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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