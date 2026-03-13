Il video virale del cane sul tappeto rosso del Congresso in Cile | una lezione di convivenza con i cani comunitari

Durante una sessione pubblica al Congresso in Cile, un cane si è disteso sul tappeto rosso in modo tranquillo, catturando l’attenzione dei presenti e degli utenti online. Il video, diventato virale nel 2023, mostra l’animale che si rilassa senza particolare preoccupazione mentre la cerimonia prosegue. La scena ha suscitato numerose reazioni sui social e ha attirato l’interesse di chi si occupa di convivenza tra esseri umani e animali.

Un cane si rilassa sul tappeto rosso durante la "Cuenta Pubblica" in Cile. E' un video del 2023 che ritorna a girare e quell'animale rappresenta la comunità dei cani liberi che vivono nei giardini del palazzo del Congreso Nacional curati ed accuditi dal personale e amati dai cittadini come molti altri nel Paese che favorisce la convivenza tra la nostra specie e il "miglior amico dell'uomo" senza persone di riferimento fisse.