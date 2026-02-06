Entry list ATP Indian Wells 2026 | otto italiani nel tabellone principale Jannik Sinner in cerca del primo titolo

Con l’inizio del Masters 1000 di Indian Wells alle porte, otto italiani si preparano a scendere in campo nel tabellone principale. Tra loro, Jannik Sinner cerca di conquistare il suo primo titolo in un torneo che rappresenta il primo grande banco di prova della stagione 2026. La competizione si svolgerà dal 4 al 15 marzo nel deserto californiano, e gli appassionati di tennis sono già in attesa di vedere come si comporteranno i nostri atleti.

Il conto alla rovescia prosegue in vista del primo Masters 1000 della stagione: Indian Wells aprirà ufficialmente il grande tennis del 2026 dal 4 al 15 marzo, come da tradizione nel deserto californiano. Un appuntamento prestigioso, tra i più attesi dell’anno, che vedrà al via tutti i protagonisti del circuito ATP. L’entry-list è di altissimo livello e conferma la presenza dei big assoluti, come Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, e Alexander Zverev guidano un campo ricchissimo, insieme a nomi ormai stabilmente ai vertici come Alex de Minaur, Taylor Fritz e Ben Shelton. Grande attenzione, naturalmente, per la pattuglia azzurra, che sarà composta da ben otto giocatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

