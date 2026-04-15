Alcaraz | Infortunio più serio del previsto Spero mi rivediate presto

Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dal torneo di Barcellona durante una conferenza stampa. Il numero due del tennis aveva accusato un fastidio al polso durante la partita contro Virtanen. Dopo aver valutato la situazione, ha dichiarato che l’infortunio è più grave del previsto e ha espresso la speranza di tornare in campo il prima possibile. La sua assenza potrebbe influenzare la classifica e i prossimi impegni stagionali.

La conferenza stampa con cui Carlos Alcaraz, numero 2 del tennis dopo il sorpasso di Sinner, ha comunicato il suo ritiro dal torneo di Barcellona: "Nella partita contro Virtanen ho avvertito un fastidio al polso. Abbiamo fatto degli esami e visto che la questione è un po' più seria del previsto". Bisognerà ora capire se l'infortunio gli permetterà di giocare ugalmente il Masters 1000 di Madrid, al via la settimana prossima (il torneo successivo è Roma): "Spero mi rivediate presto su un campo da tennis".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz: "Infortunio più serio del previsto. Spero mi rivediate presto" Notizie correlate Carlos Alcaraz si ritira a Barcellona: “Infortunio più serio del previsto”; Sinner resta n.1 al mondoCarlos Alcaraz ha deciso di abbandonare l’ATP 500 di Barcellona 2026, ritirandosi con un giorno d’anticipo dall’ottavo di finale che avrebbe dovuto... Napoli, brutte notizie: l’infortunio del titolare è più serio del previsto!L’infermeria di Antonio Conte inizia lentamente a svuotarsi, ma sono ancora numerose le assenze in vista dei prossimi impegni di campionato. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: John McEnroe si espone: Sinner e Alcaraz batterebbero Nadal al massimo sulla terra; Alcaraz si ritira da Atp Barcellona, Sinner resta numero 1 del mondo; Alcaraz infortunato al polso, lo spagnolo si ritira da Barcellona e Sinner rimane numero uno al mondo. Le sue condizioni; Golf: Masters Augusta, Rory McIlroy si mantiene in vantaggio. Alcaraz spiega l’infortunio: Più serio del previsto, non posso ignorare i segnali del mio corpoIl tennista spagnolo ha spiegato in una breve conferenza stampa le ragioni che lo hanno spinto a ritirarsi dall’ATP 500 di Barcellona La notizia del giorno è senza dubbio il forfait di Carlos Alcaraz ... tennisitaliano.it Alcaraz si ritira da Barcellona: Infortunio più serio di quanto ci aspettassimoAlcaraz si ritira da Barcellona e spiega: Infortunio più serio di quanto ci aspettassimo Il peggiore scenario possibile si è abbattuto sul Barcelona Open Banc Sabadell, perché Alcaraz ha alzato band ... tennisworlditalia.com L'allenamento cancellato su un campo prenotato dalle 12 alle 14 aveva già fatto venire il dubbio: a risolverlo ci ha pensato direttamente Carlos Alcaraz, che domani non scenderà in campo contro Tomas Machac in quello che sarebbe stato il match degli ottavi facebook #Alcaraz si ritira da Barcellona: l'infortunio al polso destro è più serio del previsto. "Il corpo mi ha tradito", spiega lo spagnolo. L'assenza garantisce a #Sinner di restare n.1 al mondo per almeno altre due settimane. Jannik consolida il primato. #ATP x.com