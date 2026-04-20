Jannik Sinner si prepara a disputare le semifinali di un torneo sulla terra rossa, con l’obiettivo di raggiungere una storica finale e avvicinarsi ulteriormente al vertice del ranking ATP. Dopo aver superato vari avversari, il tennista italiano si trova ora in una posizione favorevole per affrontare un possibile derby con un altro giovane talento. La sua performance dimostra una costanza che va oltre le aspettative, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

Mentre i detrattori paventavano un calo di tensione e i più ansiosi uno stop all’assalto del ranking Atp da parte del ritrovato numero uno, Jannik Sinner risponde con la forza dei numeri e del carattere. Il ranking Atp pubblicato oggi non lascia spazio a interpretazioni: l’altoatesino inizia la sua 68ª settimana da leader mondiale, blindando il trono davanti a un Carlos Alcaraz costretto all’inseguimento e fermato a Madrid da un infortunio al polso. Anche perché, sciolta la prognosi e ipotesi diventate certezze, sappiamo che a Madrid Jiannik ci sarà. E che, nella suggestiva cornice della Caja Magica, non giocherà solo per un trofeo. Ma per la storia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinner, la terra rossa si tinge d’azzurro, Jannik domina il ranking e punta Madrid: semifinale per la storia e possibile derby con Musetti

Notizie correlate

Leggi anche: Sinner, il tabellone di Madrid: esordio con qualificato, possibile derby con Musetti in semifinale

Mutua Madrid Open, sorteggiato il tabellone: possibile semifinale Sinner-MusettiSorteggiato il main draw del Masters 1000 di Madrid sulla terra battuta della Caja Magica.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sinner, a Monte-Carlo è stata una vittoria da record: ecco perché; Così Sinner ha cambiato pelle sulla terra rossa. Quando lo rivedremo in campo; Jannik Sinner al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Alcaraz e le bellissime parole per Sinner a rete: Cemento, erba, terra rossa... la prossima volta.

Tennis: Sinner n.1 e la terra non è più un tabù, sognando ParigiLa terra battuta che diventa finalmente 'amica' e la corona di Re del tennis ritrovata. Cuore, umiltà e culto del lavoro firmati Jannik Sinner, capace di vincere il tabù sul rosso e detronizzare il ri ... ansa.it

Sinner torna Re sulla terra rossa (di casa): Un trofeo speciale, essere il numero 1 è secondarioTrionfo a Montecarlo contro Alcaraz, Jannik torna in cima alla graduatoria del ranking Atp e eguaglia l’impresa di Djokovic nei primi tre Masters 1000 della stagione: Grazie al mio team per spingermi ... sport.quotidiano.net

Jannik Sinner giocherà il Masters 1000 di Madrid per raggiungere un traguardo mai raggiunto prima Nessuno ha mai vinto cinque Masters 1000 consecutivi: ci riuscirà facebook

In una giornata senza match, in attesa dei Laureus Awards, spopola il maldestro articolo dell'ex direttore del Tg2 su Sinner. È un concentrato di pressappochismo e banalità che, francamente, diventa più grottesco che offensivo. Offende chi lo ha scritto, mi verr x.com