Un video pubblicato da Tennis TV confronta le sessioni di allenamento di Sinner e Alcaraz all’Indian Wells Open nel 2026 con quelle di Federer e Nadal nel 2019. Entrambe le clip mostrano i due giovani tennisti impegnati sul campo, evidenziando le somiglianze nelle movenze e nell’intensità del momento. La sequenza suscita emozioni tra gli appassionati, che riconoscono le somiglianze tra le coppie di campioni.

Un video pubblicato sui canali di Tennis TV mette a confronto la coppia Sinner -Alcaraz del 2026 con quella formata da Federer e Nadal nel 2019: in entrambi i casi i due sono ripresi mentre si allenano all’Indian Wells Open, mostrando una sorprendente similitudine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner e Alcaraz come Federer e Nadal: il video a confronto è emozionante

Leggi anche: “Mi fa ridere quando sento dire che Carlos è dispersivo”: così Nadal mette a confronto il gioco di Alcaraz e Sinner

Sinner e Alcaraz vincono perché senza rivali? Il video di Federer ‘scatena’ i tifosi sui social(Adnkronos) –Sinner e Alcaraz vincono solo perché non c'è concorrenza? Un video che in queste ore sta facendo il giro dei social 'alimenta' il...

Alcaraz vs Sinner: il confronto che non ti aspetti! #sinner #alcaraz #sports #tennis

Contenuti e approfondimenti su Sinner e Alcaraz come Federer e Nadal....

Temi più discussi: Tre italiani in top 15: il RANKING ATP; Indian Wells, ecco quando debuttano Sinner e Musetti. Sabato l'esordio di Alcaraz; Puppo: Sinner è stato male dopo l’esibizione con Alcaraz. Con Djokovic e Mensik credo fosse al 70%; Taylor Fritz: Alcaraz, Sinner e Djokovic decidono data e orario dei match, io non conto niente.

Alcaraz vs Sinner: quanto sono aggressivi i due dominatori del circuito?Sinner Alcaraz, Tennis - Statistiche | L'analisi condotta da Andrew Reed mette in evidenza un interessante confronto tra i due fenomeni. Chi è più aggressivo? E quale stile è più efficace? ubitennis.com

Indian Wells, Sinner e Alcaraz si allenano uno di fianco all’altro (VIDEO)I primi due della classe si sono allenati fianco a fianco alla vigilia del loro esordio nel primo Masters 1000 della stagione Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono pronti a vivere il loro esordio nel Ma ... tennisitaliano.it

#Sinner e l'esordio vincente a Indian Wells: "Servito bene nei momenti importanti". Su Shapovalov... x.com

Jannik Sinner Fans - facebook.com facebook