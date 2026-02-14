Sinner il tabellone a Doha | esordio con Machac possibile finale con Alcaraz

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo a Doha perché ha scoperto il suo percorso nel torneo. Oggi, sabato 14 febbraio, il tennista italiano ha visto il tabellone ufficiale e i possibili avversari, tra cui Machac al primo turno e l’eventuale sfida con Alcaraz in finale. Il giocatore si sta allenando intensamente in vista della prima partita, prevista tra pochi giorni.

(Adnkronos) – Quando gioca Sinner? Il tennista azzurro si prepara all'esordio all'Atp 500 di Doha e oggi, sabato 14 febbraio, ha conosciuto il tabellone, e tutti i potenziali avversari, del torneo qatariota. Sinner esordirà nel primo turno contro il ceco Tomas Machac, numero 31 del mondo, battuto da Lorenzo Musetti nel terzo turno degli Australian Open.