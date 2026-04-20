Sinner è troppo perfetto per essere italiano Serena contro Mazza scatena l’ennesimo polverone identitario

Recentemente si è riacceso il dibattito attorno all’identità nazionale del tennista, al centro di polemiche e commenti sui social media. La discussione si concentra sulle sue origini e sul modo in cui viene percepito come rappresentante dell’Italia nel mondo dello sport. Questa vicenda ha riproposto vecchi temi legati all’appartenenza e alla percezione pubblica dei campioni sportivi di origine straniera o mista.

E’ scoppiato un nuovo polverone sul tormentone mai esausto Sinner-italiano-ma-anche-no. E’ una storia che di solito viene fuori quando Sinner perde, cioè praticamente mai negli ultimi due anni. Stavolta l’ha tirata fuori con una certa virulenza Aldo Serena, in qualità di commentatore Rai. Perché questa è più che altro una scaramuccia molto interna alla redazione sportiva della Rai. Un polverone tutto Rai. In estrema sintesi: Mauro Mazza, ex direttore del Tg2, ha scritto una sorta di editoriale su Sinner sul quotidiano veronese L’Arena, uscito sabato scorso. Mazza scrive che secondo lui Sinner è poco italiano, ma non tanto per le sue origini...🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - “Sinner è troppo perfetto per essere italiano”, Serena contro Mazza scatena l’ennesimo polverone identitario Notizie correlate Leggi anche: “No, Sinner non è come noi. È troppo diverso dall’italiano medio”: bufera per l’articolo di Mauro Mazza. Aldo Serena: “Io non sono come lei, pensiero gretto” "Carlos Alcaraz deve essere pagato più di Jannik Sinner": sfregio all'italianoLe cifre investite dall’Atp 500 di Doha per assicurarsi Carlos Alcaraz e Jannik Sinner — 1,2 milioni di dollari (1,02 milioni in euro) ciascuno solo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: MONTE CARLO MASTERS: SINNER È IN SEMIFINALE; L'analisi di Sinner: Tatticamente, la partita ideale; Sinner torna a brillare a Montecarlo: Jannik è perfetto contro Auger-Aliassime; Sinner, tutte le voci in cui Alcaraz non compare: così ha costruito la nuova impresa. Altro attacco a Sinner, Mauro Mazza come Augias e Vespa: Jannik italiano ma non troppo. Scoppia la polemicaAltro attacco a Sinner, Mauro Mazza come Corrado Augias e Bruno Vespa: Jannik italiano ma non troppo. Scoppia la polemica per l'articolo su L'Arena. sport.virgilio.it Italiano ma non troppo: l’articolo su Jannik Sinner scatena la buferaIl pezzo a firma di Mauro Mazza, ex direttore del TG2, provoca l'indignazione dei tifosi sui social e non solo ... sportal.it Alcaraz con il tutore: ombre sull’infortunio. Sinner, ecco il sorteggio di Madrid x.com A Schiaffo al Volo si parla di Jannik Sinner e delle prossime tappe sulla terra, Jan deve fare tutti i tornei fino a Parigi o riposarsi in vista del Roland Garros voi che ne pensate Ascolta il podcast completo su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music - facebook.com facebook