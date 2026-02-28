Carlos Alcaraz deve essere pagato più di Jannik Sinner | sfregio all' italiano

L’ATP 500 di Doha ha investito 1,2 milioni di dollari per ciascun giocatore, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, esclusivamente per la partecipazione al torneo. La differenza di investimento ha acceso un dibattito sulle promozioni e sulle fee associate ai giocatori di vertice. La questione riguarda principalmente le cifre pagate ai tennisti per la loro presenza nei tornei più importanti.

Le cifre investite dall’Atp 500 di Doha per assicurarsi Carlos Alcaraz e Jannik Sinner — 1,2 milioni di dollari (1,02 milioni in euro) ciascuno solo per la partecipazione — hanno acceso il dibattito sulle promotion fee. Ma più dei numeri, a far discutere sono state le parole di Andy Roddick, che ha speso elogi importanti per lo spagnolo, lasciando sullo sfondo l’azzurro. Ma non solo. Della promotion-fee se ne è parlato anche a Nothing Major Podcast, dove Quarrey ha proposto di pagare meno l'altoatesino e di più lo spagnolo: “Alcaraz dovrebbe ricevere una cifra un po’ più alta. Carlos dovrebbe venire pagato tipo 1,4 milioni e Sinner un milione”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

