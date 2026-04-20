Un articolo pubblicato sul quotidiano L’Arena ha suscitato polemiche per le affermazioni riguardanti Jannik Sinner, considerato il numero uno al mondo nel tennis dopo la vittoria a Montecarlo. L’articolo, scritto dall’ex direttore del Tg2, sostiene che il campione azzurro sia troppo diverso dall’italiano medio. La reazione di alcuni ex sportivi e opinioni pubbliche ha portato a commenti critici, tra cui quello di un ex calciatore che ha respinto l’affermazione, definendola riduttiva.

“ Jannik Sinner è troppo diverso dall’ italiano medio “. Il nuovo attacco al campione di tennis azzurro, numero 1 al mondo dopo la vittoria a Montecarlo, arriva da Mauro Mazza, ex direttore del Tg2, in un articolo pubblicato sul quotidiano L’Arena di sabato 18 aprile. Ancora una volta Sinner viene accusato di non essere abbastanza italiano, ma in questo caso non tanto per le sue origini o le sue scelte, bensì per il suo comportamento e le sue vittorie. Secondo Mazza, che si arroga il diritto di parlare a nome di tutto il Paese, Sinner “è italiano per modo di dire” perché è “perfetto, troppo diverso per sentircelo vicino ”. Una tesi folle, che ha scatenato una pioggia di critiche, compresa la durissima reazione dell’ex calciatore Aldo Serena.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “No, Sinner non è come noi. È troppo diverso dall’italiano medio”: bufera per l’articolo di Mauro Mazza. Aldo Serena: “Io non sono come lei, pensiero gretto”

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