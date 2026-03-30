Federica Pellegrini ha trascorso un’ultima cena con Matteo Giunta prima di affrontare un nuovo capitolo della sua vita. La nuotatrice ha annunciato di aspettare il suo secondo figlio e ha dichiarato che per molti mesi la sua quotidianità sarà caratterizzata da questa novità. Nessuna indicazione su eventuali altri dettagli o cambiamenti futuri legati alla sua carriera o alla vita personale.

Grandi cambiamenti in vista per Federica Pellegrini. La “Divina” del nuoto azzurro sta per tuffarsi nella gara più bella e complessa della sua vita: quella di madre per la seconda volta. A due anni dalla nascita della piccola Matilde, arrivata a gennaio del 2024, la famiglia si prepara ad accogliere un’altra bambina, un nuovo raggio di sole che renderà la casa ancora più vivace e, inevitabilmente, un po’ più caotica. Poco prima di varcare la soglia del nono mese, Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta si sono concessi un momento tutto per loro. Una serata speciale, documentata sui social con un pizzico di ironia ma anche con la consapevolezza che tutto stia per cambiare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Federica Pellegrini, l’ultima cena con Matteo Giunta: “Per molti mesi sarà così”

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"Il pensiero è sempre stato quello… Non so come faremo ma il modo lo troviamo. Scrivere ‘l'ultima cena' fa brutto ma poi sappiamo che per qualche mese sarà esattamente così" Federica Pellegrini è stata attaccata sui social dopo aver pubblicato alcuni scatti “ - facebook.com facebook