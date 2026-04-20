Sinner allarme a Madrid | infortunio alla spalla in allenamento?

Durante un allenamento a Madrid, il tennista italiano ha segnalato un problema alla spalla. L’incidente è avvenuto lunedì 20 aprile, al termine della sessione di allenamento. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle condizioni fisiche o sui potenziali interventi medici. La notizia ha suscitato preoccupazione tra gli addetti ai lavori e i tifosi, in vista dei prossimi impegni in programma.

(Adnkronos) – Allarme infortunio per Jannik Sinner a Madrid. Oggi, lunedì 20 aprile, il tennista azzurro ha lamentato un problema alla spalla al termine delll'allenamento nella capitale spagnola. Sinner è sceso in campo per un allenamento ad alta intensità sotto il sole di Madrid, prendendo confidenza con i campi e le condizioni del torneo. Dopo oltre un'ora di allenamento, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Sinner avrebbe acccusato un leggero fastidio alla spalla sinistra, terminando quindi la sessione. Il problema andrà sicuramente approfondito nelle prossime ore, ma non sembra destare particolare preoccupazione in vista dell'esordio al Masters 1000 spagnolo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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