Chiara Ferragni tifosa del Real Madrid | al Santiago Bernabeu con la maglietta dei Blancos

Da ilgiorno.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un viaggio a Lisbona con amici e familiari, l’imprenditrice e influencer ha trascorso una giornata a Madrid, visitando il Santiago Bernabeu. Durante la visita, ha indossato una maglietta dei Blancos, mostrando il suo sostegno alla squadra di calcio. La presenza a Madrid si è svolta in un breve periodo, tra le vacanze pasquali e altri impegni personali.

Una Chiara Ferragni versione “globetrotter” a cavallo delle vacanze pasquali. Dopo il viaggio di piacere a Lisbona, con amici e famiglia, l’imprenditrice-influencer si è concessa una 24 ore a Madrid. Un semplice trolley alla partenza, una giornata intensa e una serata all’insegna del calcio. Con indosso la camiceta blanca, la mitica casacca del Real Madrid, la modella milanese (d’adozione) si è recata al Santiago Bernabeu, l’iconico stadio della squadra più titolato al mondo. In programma martedì sera c’era la partita tra Real Madrid e Bayern Monaco, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. La Ferragni si è fatta fotografare in tribuna, sfoggiando la divisa ufficiale dei blancos e il cappellino con il simbolo del club. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Chiara Ferragni tifosa del Real Madrid: al Santiago Bernabeu con la maglietta dei Blancos

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