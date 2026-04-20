Per il terzo anno consecutivo, Carlos Alcaraz non riesce a conquistare i tornei di Barcellona e Madrid, fermato ancora una volta da un avversario che ha saputo approfittare delle sue difficoltà. La competizione si è svolta senza sorprese, con il tennista italiano che ha superato avversari di rilievo e si prepara ora ad affrontare le prossime sfide sul circuito. La fase finale ha visto protagonisti incontri intensi e risultati inaspettati.

Assoluti ep. 8 con Silvia Di Pietro – Chiudiamo l’ultima giornata in bellezza a Riccione! Assoluti ep.7 con Alberto Razzetti – Con il Razzo nella giornata dei 50 da Pilato a Di Pietro Dati Fisiologici e Performance: Come evitare l’overtraining con il Dott. Fiorella Per il terzo anno consecutivo Carlos Alcaraz non vince nè Barcellona e nè Madrid, fermato ancora da un infortunio: cosa sta succedendo allo spagnolo? Intanto Jannik Sinner è già a Madrid e ha svolto il suo primo allenamento: quali sono le sue condizioni e le aspettative per il torneo? parleremo di:?? Infortunio di Alcaraz?? Allenamento e condizioni di Sinner?? Sorteggio del torneo di Madrid?? Analisi delle finali di ieri Il quadro è ormai definito: il tabellone principale dell’edizione 2026 del Masters 1000 di Madrid è stato ufficializzato.🔗 Leggi su Oasport.it

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Madrid 2026 p. 1: Stop Alcaraz, avanti tutta Sinner!

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