Jannik Sinner si trova alla 68ª settimana consecutive in vetta alla classifica mondiale di tennis, mantenendo il primato anche dopo la finale di Madrid. In questa occasione, il giocatore italiano ha aumentato il suo margine di vantaggio su Alcaraz, che ha rinunciato a partecipare al Masters Series in casa. Ora Sinner potrebbe continuare a mantenere il primo posto fino a Roland Garros.

Jannik Sinner oggi inizia la 68ª settimana in vetta alla classifica Atp, una striscia ripresa sette giorni fa dopo la vittoria in finale a Montecarlo contro Carlos Alcaraz. E lo spagnolo, con la rinuncia al Masters 1000 di Madrid per problemi al polso, ha dato all’italiano la certezza di arrivare agli Internazionali d’Italia, a Roma, da n. 1 del mondo. Per il secondo anno consecutivo. Sinner nella capitale spagnola scenderà in campo, tra l’altro da netto favorito, vista anche l’assenza di Novak Djokovic. E, oltre a puntare al quinto Masters 1000 di fila (mai successo nella storia), potrebbe allungare ancora sullo spagnolo in termini di punti: ad oggi, ne ha 390 in più.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, 68ª settimana da n. 1: con la finale a Madrid in vetta fino al Roland Garros

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