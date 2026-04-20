Sinistra in testacoda sulle città a 30 all’ora | il sindaco di Modena gela Lepore

La discussione sul progetto “Città 30” ha ricevuto una battuta d’arresto, questa volta da parte di rappresentanti di sinistra. Il sindaco di Modena ha espresso fermezza nel bloccare l’attuazione del piano, che era stato proposto dalla collega di un’altra città. La questione riguarda l’introduzione di limiti di velocità più bassi in alcune aree urbane, un tema che ha diviso le amministrazioni coinvolte.

L’altolà al sindaco Lepore stavolta arriva da sinistra. A invocare uno stop su “Città 30”, il piano che abbassa a 30 km all’ora il limite di velocità nella maggior parte delle strade di Bologna, è infatti il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, che prende le distanze da un approccio generalizzato: “Non farei mai come Bologna”, ha detto durante un evento al museo Ferrari. Meglio, secondo il primo cittadino modenese, un percorso graduale, partendo da scuole, ospedali e quartieri residenziali. Mezzetti gela Lepore: non farei mai come Bologna. Parole esplosive nel dibattito interno al Pd. Il fuoco amico da sinistra non era stato messo in preventivo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinistra in testacoda sulle città a 30 all’ora: il sindaco di Modena gela Lepore Notizie correlate Ecco ‘fase 2’ di Bologna Città 30, cosa cambia da oggi. Sindaco Lepore: “Controlli per ridurre incidenti”Bologna, 20 aprile 2026 – Come annunciato il mese scorso in occasione dell'approvazione del nuovo "Piano particolareggiato in materia di gestione... Leggi anche: Il sindaco di Modena affonda la Città 30: “Una bandierina ideologica”